1 Der Fahrer des SUV hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen. Foto: imago/Sebastian Geisler

Der 64-Jährige versuchte noch, ins Auto zu springen – zu spät: Der Audi Q7 machte sich selbstständig, rollte mit geöffneter Fahrertür rückwärts und streifte drei Autos.











Durch ein folgenschweres Versäumnis eines 64-Jährigen ist in der Keltenstraße in Renningen am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein Schaden von mehr als 20 000 Euro entstanden. Der 64-Jährige war dort mit seinem Audi Q7 in Richtung Rutesheimer Straße unterwegs, hielt an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Dabei versäumte er, die Handbremse anzuziehen.