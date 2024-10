Unfall in Remseck: VW nimmt Linienbus die Vorfahrt – beide Fahrer landen im Krankenhaus

1 Zu einem Unfall mit einem Linienbus kam es in Remseck am Neckar am Freitagabend. Foto: /MAGO/Fotostand / Gelhot

Im Krankenhaus endete am Freitag die Schicht für einen Busfahrer in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Ein VW nahm laut Polizei dem Bus die Vorfahrt und es kam zum Unfall. Auch der VW-Fahrer musste ins Krankenhaus, Fahrgäste blieben unverletzt.











Einen Schreck am Abend erlebten Fahrgäste in einem Linienbus in Remseck am Neckar. Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Bus und einem VW. Laut Polizei befuhr ein 38 Jahre alter VW-Fahrer die Lange Straße in Remseck am Neckar und wollte die Cannstatter Straße überqueren. Dabei übersah der Mann wohl den von links kommenden Linienbus, der Vorfahrt hatte. Durch die anschließende Kollision wurden sowohl der Fahrer des VW als auch der 43-jährige Busfahrer leicht verletzt. Beide kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Mitfahrer im Bus blieben laut Polizei unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen schätzen die Ordnungshüter auf etwa 23.000 Euro.