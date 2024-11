Ein zweijähriges Kind ist bei einem Unfall auf einer Kreisstraße bei Radolfzell (Kreis Konstanz) schwer verletzt worden. Das Kind habe vermutlich auf dem Schoß einer Frau auf der Rücksitzbank gesessen, teilte die Polizei mit. Auch die 28-jährige Frau wurde schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer und ein fünf Jahre altes Mädchen seien leicht verletzt worden.

Der Fahrer kam nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße an und prallte gegen eine Leitplanke. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen. Sanitäter brachten die verletzte Familie in ein Krankenhaus.