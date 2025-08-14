Unfall in Poppenweiler: Überholmanöver führt zu Ärger und schwer verletztem Radfahrer
Der Transporter soll den Radfahrer mit wenig Abstand überholt haben (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Pedelec-Fahrer wird in Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg) von einem Transporter überholt. Das Tempo und der fehlende Abstand ärgert den Radler – er ruft dem Fahrer hinterher.

Ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Poppenweiler schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, radelte der Mann die Erdmannhäuser Straße in Richtung Kelterplatz entlang, als er von einem Kleintransporter überholt wurde. Der 51-Jährige am Steuer soll hierbei recht zügig gefahren sein und zu wenig Abstand gehalten haben.

 

Der Pedelec-Fahrer stößt gegen den Außenspiegel des Transporters

Dies verärgerte den Pedelec-Fahrer, welcher dem Kleintransporter-Fahrer etwas hinterherrief, worauf dieser eine Vollbremsung hinlegte und kurz vor einer Straßenverengung zum Stillstand kam. Der 57-Jährige, der einen Helm trug, musste nun ebenfalls stark bremsen, stieß jedoch trotzdem gegen den rechten Außenspiegel des Mercedes Transporters und stürzte über den Lenker seines Pedelecs auf den Asphalt.

 