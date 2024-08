Unfall in Plieningen mit zwei Verletzten

10 Bei der Kollision wurden zwei Menschen verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer missachtet am Freitagabend in Plieningen offenbar das Rotlicht einer Ampel und stößt im Kreuzungsbereich mit einem weiteren Mercedes zusammen. Zwei Menschen werden verletzt, die Polizei sucht Zeugen.











Bei einem schweren Unfall auf der Mittleren Filderstraße in Stuttgart-Plieningen sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.