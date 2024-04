Unfall in Plieningen

5 Die Frau war mit ihrem Auto gegen ein Verkehrsschild und gegen eine Laterne geprallt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Eine 67-jährige Autofahrerin ist in Plieningen unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne kracht. Die Frau wird dabei leicht verletzt.











Eine 67 Jahre alte Hyundai-Fahrerin ist am Dienstagmittag bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall in der Ohnholdstraße in Stuttgart-Plieningen leicht verletzt worden.