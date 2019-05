4 Der 18-Jährige kam von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein Fahranfänger kommt bei einem Unfall in Plieningen von der Straße ab und prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der 18-Jährige wird schwer verletzt.

Stuttgart-Plieningen - Ein 18-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Plieningen am frühen Samstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet war der junge Mann um 2.45 Uhr auf der Filderhauptstraße in Richtung Plieningen unterwegs.

In einer langgezogenen Linkskurve kam er vermutlich infolge von Übermüdung nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Opel Corsa frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde an der Unfallstelle von einer Notärztin versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.