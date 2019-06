5 Ein Fiat kracht in Pleidelsheim in einen Dacia. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zu einem Unfall ist es am frühen Dienstagmorgen in Pleidelsheim gekommen. Möglicherweise ist ein Fiatfahrer am Steuer kurz eingenickt, als er über eine Kreuzung gefahren ist. Dabei hat er einen Dacia übersehen.

Pleidelsheim - Am frühen Dienstagmorgen krachte in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) ein Fiat in einen Dacia. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei muss jetzt herausfinden, ob der Fahrer des Fiats möglicherweise am Steuer eingeschlafen ist.

Feuerwehr richtet Dacia auf

Laut der Polizei Ludwigsburg war der Fiatfahrer gegen 5.50 Uhr aus Richtung Ingersheim kommend auf der Hauptstraße in Pleidelsheim unterwegs. An der Kreuzung am Alten Rathaus wollte er nach links auf die Beihinger Straße abbiegen. Dabei übersah er einen querenden Dacia, der auf der Beihinger Straße Richtung Freiberg am Neckar unterwegs war. Der Fiat krachte in den Dacia, woraufhin dieser auf die Seite kippte. Die Feuerwehr Pleidelsheim musste das Fahrzeug aufrichten. Eine Sprecherin der Ludwigsburger Polizei sagte, dass der Fiatfahrer „möglicherweise kurz eingenickt“ sein könnte. Dies habe der Mann spontan geäußert.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Gegen 7.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt.