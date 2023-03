Unfall in Pforzheim

1 Die Polizei sperrte die Unfallstelle großräumig ab. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

In Pforzheim kommt es am Dienstag zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen. Bei einem Fahrzeug durchbohrt die Ladung die Fahrerkabine. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro.









Auf der Bundesstraße 294 ist es am Mittwochmorgen in Pforzheim zu einem Unfall zwischen zwei Schwerlastkraftwagen gekommen. Wie die Polizei Pforzheim berichtet, befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand ein mit mehreren Stahlträgern beladener Lkw die Wildbader Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Dietlinger Straße abzubiegen. Während des Abbiegens scherte die Ladung offenbar aus und verkeilte sich mit der Auffahrrampe des rechts daneben stadteinwärts fahrenden zweiten Schwertransporters. Hierdurch verschoben sich die Stahlträger des abbiegenden Lkw, welche teilweise das Führerhaus durchbohrten und im Kreuzungsbereich teilweise auf die Fahrbahn fielen.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Ladung des zweiten Lkw, ein etwa 45 Tonnen schwerer Bagger, verschob sich auf der Ladefläche. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden derzeit auf etwa 150.000 Euro. Ein Lastenkran barg die Stahlträger. Die Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Vormittag an. Durch die erforderlichen Sperrungen rund um die Unfallstelle ergaben sich erhebliche Behinderungen für den Berufsverkehr.