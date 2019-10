Autokran gerät in Oberleitung und verursacht Brand

Unfall in Pforzheim

5 Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Foto: SDMG/Gress

Am Montagabend gerät ein 41-Jähriger mit einem Autokran in Pforzheim in eine Oberleitung und verursacht dabei einen Brand. Die Feuerwehr rückt aus.

Pforzheim - Der 41 Jahre alte Fahrer eines Autokrans ist am späten Montagabend in Pforzheim mit seinem Gefährt an einer Oberleitung hängengeblieben. Dadurch wurde auf dem Boden ein Brand verursacht.

Wie die Polizei meldet, arbeitete der 41-Jährige kurz vor Mitternacht auf der Baustelle des Eisenbahntunnels an der Königsbacher Landstraße, als er mit dem Lastarm des Krans in die Oberleitung geriet. Der Strom floss durch den Kran, sprang am Boden auf einen Betonabweiser über und verursachte schließlich den Brand.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt, er wurde allerdings zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen. Glücklicherweise wurde lediglich die Schutzhülle der Oberleitung beschädigt, sodass es zu keinen Stromausfällen kam. Der Leitungsschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.