Unfall in Pattonville

1 Die Busfahrt konnte nicht fortgesetzt werden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 32-Jähriger hat einem 26-Jährigen beim Abbiegen auf die John.-F.-Kennedy-Allee die Vorfahrt genommen. Aus diesem Unfall resultierte ein zweiter Zusammenstoß.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Mercedes ist am Donnerstagmittag in Pattonville frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Diesem Zusammenstoß ging jedoch bereits ein anderer Unfall voraus: Gegen 12.50 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Seat auf dem Washingtonring in Richtung Erich-Bracher-Schule unterwegs. Beim Einbiegen auf die John-F.-Kennedy-Allee nahm er allerdings besagtem 26-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt: Es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf die Gegenspur geschleudert und prallte dort gegen den entgegenkommenden Linienbus. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt, der 34-Jährige Busfahrer verletzte sich ebenfalls. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 120 000 Euro geschätzt.