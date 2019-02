5 Der 50-Jährige kam in Ostfildern-Ruit mit seinem Renault plötzlich von der Straße ab. Foto: SDMG

Ein 50-Jähriger kommt aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto plötzlich von der Fahrbahn ab. Er rammt mit seinem Renault mehrere geparkte Fahrzeuge.

Ostfildern - Bei einem Verkehrsunfalls am Montag in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) ist eine Person schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 30 000 Euro. Wie die Polizei berichtet, war ein 50-jähriger Renault-Fahrerg gegen 20.15 Uhr auf der Kirchheimer Straße aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem geparkten Ford, der noch auf einen Smart geschoben wurde.

Der Renault-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und beschädigte an einem geparkten VW Tiguan sowie einem dahinter abgestellten Honda Jazz jeweils den linken Außenspiegel. Erst an einem Treppenaufgang eines Hauses blieb der Renault stehen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Renault und der Ford mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut der Polizei noch an.