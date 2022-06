Unfall in Ostfildern

1 Das Motorrad ist außerdem gegen ein geparktes Auto gerutscht. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Mittwochabend ist ein 58-Jähriger in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) auf nasser Fahrbahn mit seinem Motorrad gestürzt. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.















Link kopiert

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Mittwochabend in Nellingen zugezogen. Der 58-Jährige verlor laut Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr im Bereich Esslinger-/Berkheimer Straße auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad. Daraufhin stürzte er und das Motorrad rutschte noch gegen ein geparktes Auto.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro entstanden.