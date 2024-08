Mofafahrerin schwer verletzt mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Unfall in Ostfildern

1 Die Verletzte musste in eine Klinik geflogen werden. (Symbolfoto) Foto: Heideprim//Maximilian Koch

Bei einem Unfall in Ostfildern wurde am Mittwoch eine 47-Jährige schwer verletzt. Sie musste vom Notarzt versorgt werden. Danach brachte ein Helikopter die Verletzte ins Krankenhaus.











Bei einem Unfall in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch eine 47-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik geflogen, berichtet ein Sprecher der Polizei.