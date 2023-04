6 Das Auto fährt in Ostfildern-Nellingen gegen ein Gebäude. Foto: SDMG/ Kohls

Eine 80-jährige Frau ist mit ihrem Auto an Karfreitag in Ostfildern-Nellingen unterwegs. Sie verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug, gerät von der Straße ab und fährt in die Fensterfront eines Gebäudes in der Hindenburgstraße.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











An Karfreitag ist eine 80-jährige Autofahrerin in Ostfildern-Nellingen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in die Fensterfront eines Gebäudes gefahren.

Die Autofahrerin befuhr gegen 11.40 Uhr den Kreisverkehr im Bereich Hindenburgstraße/Esslinger Straße. Dabei verwechselte sie nach Angaben der Polizei vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und verlor schließlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen fuhr das Auto zunächst über den Bordstein, schanzte anschließend über einen Treppenabsatz und stieß dann gegen die Fensterfront eines Gebäudes in der Hindenburgstraße.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An der Unfallstelle waren außerdem Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die 80 Jahre alte Autofahrerin sowie ihr 79-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall an Gebäude und Fahrzeug entstandene Schaden beträgt nach den Angaben der Polizei etwa 20 000 Euro.