5 Der Unfall ereignete sich in Ohmden. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Ohmden unterwegs und fährt wohl zu schnell in eine Kurve. Der Laster kippt um und beschädigt offenbar eine Hauswand. Der Schaden ist enorm.

Ohmden - Ein mit Sand beladener Lkw ist am Dienstagnachmittag in der Zeller Straße in Ohmden (Kreis Esslingen) umgekippt, weil wohl der 31-jährige Fahrer zu schnell in die Kurve gefahren war. Der Lkw-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, es entstand allerdings hoher Sachschaden.

Wie die Polizei berichtet, war der 31-Jährige mit dem 38-Tonner samt Anhänger gegen 14.20 Uhr in der Zeller Straße in Richtung Zell unterwegs – und das offenbar zu schnell. Im Einmündungsbereich zur Holzmadener Straße geriet der Sattelzug in der Kurve ins Schlingern und kippte anschließend nach rechts um. Dabei beschädigte er möglicherweise eine Hauswand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich nach ersten Schätzungen allerdings auf mindestens 200.000 Euro belaufen. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle untersucht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle ausgerückt. Die Bergungsarbeiten, für die die Straße voll gesperrt und ein Kran angefordert werden musste, dauern zur Stunde noch an (Stand: 17 Uhr). Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.