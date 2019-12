1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Mann fährt offenbar unter Alkoholeinfluss gegen einen Ampelmast. Während die Feuerwehr seinen brennenden Wagen löscht, muss der 39-Jährige nach einem Bluttest seinen Führerschein abgeben.

Stuttgart - Ein Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen in der Augsburger Straße in Obertürkheim gegen eine Ampel geprallt. Laut dem Polizeibericht war der 39-Jährige in Richtung Esslingen unterwegs, als er unmittelbar vor dem Ebniseeweg gegen einen Ampelmast auf einer Verkehrsinsel prallte.

Das Fahrzeug des offenbar betrunkenen Mannes brannte nach kurzer Zeit lichterloh und der Mast wurde aus seiner Verankerung gerissen. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten das in Flammen stehende Auto, während sich der leicht verletzten Fahrer einem Bluttest unterziehen musste. Die Polizei nahm ihm außerdem seinen Führerschein ab.

