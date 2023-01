5 Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt. Foto: KS-Images.de / Patrick Rörig

Ein 26-Jähriger ist am Montagabend bei Oberriexingen im Kreis Ludwigsburg mit seinem Peugeot wohl zu schnell unterwegs und gerät auf die Gegenspur. Dort kollidiert er frontal mit einem Ford – mit fatalen Folgen.















Bei einer Frontalkollision auf der Strecke zwischen Oberriexingen und Sersheim (Kreis Ludwigsburg) sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Fahrbahn musste für rund drei Stunden gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 26-Jähriger mit seinem Peugeot 206 gegen 20.40 Uhr in der Sersheimer Straße in Richtung Oberriexingen unterwegs – und dies wohl zu schnell. Auf Höhe der dortigen Biogasanlage verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Ford S-Max eines 69-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer, sein 20-jähriger Beifahrer sowie der Ford-Fahrer wurden leicht verletzt. Die drei Verletzten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Strecke zwischen Oberriexingen und Sersheim war während den knapp dreistündigen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurden Kräfte der Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei alarmiert und zur Unfallstelle entsandt. Für Absperrmaßnahmen und die Unfallaufnahme waren vier Streifen der Polizeireviere Vaihingen, Bietigheim und der Verkehrspolizei Ludwigsburg eingesetzt.