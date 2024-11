1 Der 20-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im oberbayerischen Landkreis Traunstein stoßen ein Linienbus und ein Auto zusammen - mit tödlichen Folgen. Was war passiert?











Ein junger Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Linienbus im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am Montagnachmittag noch am Unfallort in Waging am See verstorben, teilte die Polizei mit.