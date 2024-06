Am Samstagvormittag hat sich in Nürtingen ein 88-jähriger Mann bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Den Angaben zufolge befuhr er gegen 11 Uhr mit seinem Auto die Dieselstraße vom Gutenbergweg kommend in Richtung Max-Eyth-Straße – „stark beschleunigend“, wie es heißt. Ungebremst überquerte er den Kreuzungsbereich, schanzte über einen Gehweg und durchbrach dann den Zaun einer Firma. Auf dem Betriebsgelände kam der Mercedes schließlich an abgestelltem Lagermaterial zum Stillstand.

Der Senior gab gegenüber der Polizei an, dass er bei seinem automatikbetriebenen Fahrzeug den Rückwärtsgang einlegen wollte. Dabei bemerkte er offenbar nicht, dass sich der Wagen weiterhin im Vorwärtsgang befand. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior in ein Krankenhaus, das er am Nachmittag wieder verlassen konnte. Das Auto musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug und am Firmeneigentum entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.