Unfall in Nürtingen

1 Der Rettungsdienst konnte die Frau aus dem Auto befreien. Foto: SDMG

Eine 84-Jährige kommt mit ihrem Honda von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Rettungsdienst kann sie aus dem Fahrzeug befreien, noch bevor Verstärkung durch die Feuerwehr da ist.

Esslingen - Eine Autofahrerin hat am Freitagvormittag schwere Verletzungen erlitten, als sich ihr Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) überschlug. Laut Polizei fuhr die 84-Jährige mit ihrem Honda um 10.30 Uhr in die Schmidstraße und kam von Neuffener Straße. Die Polizei vermutet, dass sie aus einer medizinischen Ursache zu weit nach rechts abkam und mit einem dort geparkten Opel kollidierte.

Durch die Kollision wurde der geparkte Pkw nach vorne geschoben und der Honda zur Seite gedreht. Im Anschluss prallte der Honda demnach so unglücklich gegen den Bordstein, dass es den Pkw aushebelte und er auf das Dach kippte. Die Fahrerin musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Da es zunächst geheißen hatte, die Frau sei in dem Wagen eingeklemmt, rückte auch die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die Verletzte konnte jedoch schon von den Ersthelfern befreit werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.