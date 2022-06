1 Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Andreas Geber/Andreas Gebert

Bei einem Sturz ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer hat sich eine 37-Jährige Pedelecfahrerin in Nürtingen (Kreis Esslingen) verletzt.















Eine 37-Jährige ist am Sonntag in Nürtingen (Kreis Esslingen) von ihrem Pedelec gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 16.50 Uhr die Mühlstraße entlang, als ihr offenbar die Mütze vom Kopf geweht wurde. Beim Versuch, diese aufzufangen und gleichzeitig zu bremsen, kam die Frau zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An ihrem Rad entstand laut Polizei ein Schaden von 1 000 Euro.