Unfall in Nürtingen: Mit Auto ausgebremst, Totalschaden an Fahrzeug – Anzeigen für beide
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Der Schaden bei dem Unfall wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein riskantes Überholmanöver am Sonntagabend in Nürtingen endet mit einem Totalschaden. Beide Unfallbeteiligten müssen jetzt mit Anzeigen rechnen.

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Neuffener Straße entstanden ist. Ein 46-Jähriger war laut Polizei gegen 21.50 Uhr mit seinem VW Polo auf der Neuffener Straße unterwegs, als ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot wohl recht knapp vor ihm von der untergeordneten Hermann-Löns-Straße eingebogen sein soll. Zu einer Gefährdung soll es dabei allerdings nicht gekommen sein, heißt es im Bericht der Polizei.

 

Anschließend soll der Polo-Fahrer Lichthupe gegeben, den Peugeot über eine Sperrfläche überholt und abrupt vor dem Überholten abgebremst haben. Der 21-Jährige konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte trotz einer Notbremsung mit seinem Peugeot ins Heck des Polo. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Peugeot, an dem laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, nach der Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Anzeigen nach Unfall in Nürtingen

Nach Angaben der Polizei sehen beide Fahrer jetzt entsprechenden Anzeigen entgegen. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz.

 