Unfall in Nürtingen: Mit Auto ausgebremst, Totalschaden an Fahrzeug – Anzeigen für beide

1 Der Schaden bei dem Unfall wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein riskantes Überholmanöver am Sonntagabend in Nürtingen endet mit einem Totalschaden. Beide Unfallbeteiligten müssen jetzt mit Anzeigen rechnen.











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Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Neuffener Straße entstanden ist. Ein 46-Jähriger war laut Polizei gegen 21.50 Uhr mit seinem VW Polo auf der Neuffener Straße unterwegs, als ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot wohl recht knapp vor ihm von der untergeordneten Hermann-Löns-Straße eingebogen sein soll. Zu einer Gefährdung soll es dabei allerdings nicht gekommen sein, heißt es im Bericht der Polizei.