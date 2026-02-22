1 Bei einem Unfall in Nürtingen ist eine 29-Jährige leicht verletzt worden, zudem entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Foto: Stefan Puchner/dpa

Medizinische Probleme sind am Samstag Auslöser eines Unfalls in Nürtingen. Eine 29-Jährige landet mit ihrem Auto im Graben, der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.











Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der B 313 in Nürtingen gekommen. Eine 29-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Wegen körperlicher Probleme kam die 29-Jährige auf Höhe des Ortseingangs Oberensingen mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen streifte über mehrere Meter hinweg die Leitplanke und landete schließlich in einem Straßengraben.