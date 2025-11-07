Unfall in Nürtingen: Leichte Berührung führt zu schwerem Radunfall – 64-Jähriger in Klinik

1 Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. (Symbolfoto) Foto: imago images/Ralph Peters

Bei einem Unfall bei Nürtingen ist am Donnerstagmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.











﻿ Ein Radfahrer hat am Donnerstagmittag in Nürtingen schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der 64-Jährige kurz nach 12 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Oberboihinger Straße in Richtung Oberboihingen unterwegs. Beim Passieren einer Gruppe von Fußgängern hat er offenbar den Arm einer Person leicht gestreift und ist anschließend gestürzt.