4 Der Lastwagen kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Ein Lastwagen rammt mehrere geparkte Autos und kommt an einer Hauswand zum Stehen. Ein medizinischer Notfall hat wohl dazu geführt, dass der Fahrer die Kontrolle verloren hat.

Nürtingen - Am Donnerstagmorgen hat sich ein schwerer Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Lastwagen-Fahrer möglicherweise wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er hat in der Stuttgarter Straße mehrere dort geparkte Autos gerammt und zerstört. Auch ein Mopedfahrer soll in den Unfall verwickelt gewesen sein. Der Lastwagen soll schließlich an einer Hauswand zum Stehen gekommen sein. Momentan sind die Rettungskräfte noch vor Ort und versorgen den schwer verletzten Lastwagenfahrer. Der Mopedfahrer soll eher leichtere Verletzungen erlitten haben. Wie viele Autos der Lastwagen gerammt hat, steht ebenso wenig fest wie die genaue Unfallursache.