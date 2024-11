1 Nach dem Unfall in Nürtingen behauptete eine 28-Jährige, dass ein Kleinkind hinterm Steuer gesessen sei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Eine Frau soll in Nürtingen beim Einparken einen Unfall gebaut haben. Gegenüber der Polizei weist sie die Schuld von sich, und verwundert mit ihrer Aussage.











Eine Autofahrerin soll am Mittwoch beim Ausparken in Nürtingen (Kreis Esslingen) gegen einen BMW gefahren sein und einen Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht haben. Doch die 28-Jährige machte nach dem Unfall um 16.30 Uhr in der Steinenbergstraße eine kuriose Aussage, berichtet die Polizei.