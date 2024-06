Unfall in Nürtingen

Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik.

Am Montagmittag ist ein Kind in Nürtingen von einem Auto angefahren worden. Den Angaben zufolge war das Mädchen zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen.











Am Montagmittag ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Kind auf die Straße gelaufen und von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet wurde das Kind im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.