1 Durch den Unfall ist ein Schaden von mindestens 90.000 Euro entstanden. Foto: SDMG/SDMG / Krytzner

Offenbar wegen Sekundenschlafs ist ein 56-Jähriger am Samstagabend mit einem Campingbus in Nürtingen-Reudern (Kreis Esslingen) gegen eine Hauswand gefahren.















Link kopiert

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Sonnenstraße in Nürtingen-Reudern gekommen. Der 56 -jährige Fahrer eines Campingbusses befuhr die Reuderner Straße in Richtung Nürtingen und kam laut Angaben der Polizei an der Einmündung zur Sonnenstraße wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab.

Er fuhr auf das Heck eines geparkten Autos, das über den Gehweg gegen die Wand eines Bankgebäudes in der Sonnenstraße geschoben wurde. Der Campingbus fuhr anschließend frontal gegen die Hauswand des Gebäudes, die auf einer Fläche von etwa vier auf zwei Metern stark eingedrückt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurden im ersten Obergeschoss des Gebäudes zwei Fensterscheiben beschädigt. Der 56-Jährige sowie dessen Beifahrerin blieben nach derzeitigem Stand unverletzt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 90.000 Euro, wobei die Statik des Gebäudes noch geprüft werden muss. Das entstandene Loch in der Hauswand wurde provisorisch geschlossen. Zusätzlich wurden durch die Feuerwehr zur Sicherheit zwei Deckenstützen aufgestellt.