1 Die Radfahrerin wurde vom Krankenwagen schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Donnerstagnachmittag ist eine 78-jährige Radfahrerin in Nürtingen mit dem Honda eines 33-Jährigen zusammengestoßen, weil sie eine rote Ampel ignorierte. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.











Schwere Verletzungen hat sich eine 78-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Europastraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Donnerstagnachmittag zugezogen.