1 Ein 17-Jähriger ist in Niedersachsen von einem Regionalzug erfasst worden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein 17-Jähriger ist in Niedersachsen von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Junge überquerte nahe dem Bahnhof in Bersenbrück trotz geschlossener Schranke einen Bahnübergang.









Ein 17-Jähriger ist in Niedersachsen an einem Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Der Jugendliche überquerte nahe dem Bahnhof Bersenbrück trotz geschlossener Bahnschranke die Gleise, wie die Polizei in Osnabrück am Freitag mitteilte. Die Beamten sprachen von einem „tragischen Unfall“. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe es nicht.

Der Zug aus Richtung Osnabrück hatte kurz zuvor am Freitagmorgen den Bahnhof in Bersenbrück verlassen. Die 70 Fahrgäste sowie der 56-jährige Lokführer blieben unverletzt. Sie wurden von Notfallseelsorgern betreut. Der Bahnverkehr wurde am Vormittag wieder freigegeben.