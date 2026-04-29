Unfall in Neckarrems: Mit Gehörschutz und Laubbläser rückwärts auf die Straße – Bus erfasst Arbeiter

1 Der Mann hatte mit einem Laubbläser am Straßenrand gearbeitet (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein 30-Jähriger war in Neckarrems mit einem Laubbläser zugange. Bei der Arbeit trat der Mann plötzlich rückwärts auf die Fahrbahn, wo er von einem Linienbus erfasst wurde.











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Ein 30-Jähriger ist am Dienstagmittag in Neckarrems bei Grünpflegearbeiten von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Busfahrer gegen 11.35 Uhr die Schwaikheimer Straße in Richtung L1140 entlanggefahren, als der Mann plötzlich rückwärts auf die Fahrbahn trat. Er war mit einem Laubbläser zugange gewesen und hatte deshalb einen Gehörschutz getragen.