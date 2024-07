Unfall in Murr

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle. Foto: dpa/Stefan Puchner

Glück im Unglück hat der Fahrer eines VW in Murr (Kreis Ludwigsburg): Die Feuerwehr holt ihn schwer verletzt aus dem Wagen, bevor es zu brennen anfängt.











Bei einem Verkehrsunfall in Murr ist der Fahrer eines VW Golf Kombi am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Er war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr rettete ihn, bevor sein Wagen in Brand geriet.