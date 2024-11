In Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) kommt es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Hyundai und einem Porsche. Zwei Personen werden verletzt, es entsteht ein Sachschaden von 165.000 Euro.

Bei einem Unfall zwischen einem Hyundai und einem Porsche ist am Montag in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) ein Sachschaden von 165.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr.

Eine 77-jährige Hyundai-Fahrerin war mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 1115 von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kommend in Richtung Besigheim-Ottmarsheim unterwegs. An der Ampel ordnete sie sich zum Abbiegen in die Großbottwarer Straße ein. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Porsche auf der Landesstraße 1115 in Richtung Autobahnanschlussstelle und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Rettungsdienst bringt 77-Jährige in ein Krankenhaus

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei übersah die 77-Jährige beim Abbiegen vermutlich das gelbe Blinklicht für Linksabbieger. Dadurch kam es zum Unfall zwischen ihr und dem 21-Jährigen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt.

Ein Rettungsdienst brachte die 77-Jährige in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.