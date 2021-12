4 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50 000 Euro Foto: SDMG/SDMG / Gress

Ein Linienbus ohne Fahrgäste kracht in Mühlacker auf dem Rückweg zum Betriebshof auf einen Sattelzug. Der Busfahrer wurde dabei verletzt.















Link kopiert

Mühlacker - Ein Linienbus ohne Fahrgäste ist am Mittwoch in Mühlacker im Enzkreis auf einen geparkten Sattelzug gekracht. Dabei sei der 52-jährige Busfahrer verletzt worden, teilte die Polizei in Pforzheim am Abend mit. Außerdem sei bei dem Unfall ein geschätzter Sachschaden von rund 50 000 Euro entstanden. Der Busfahrer sei auf der Rückfahrt in den Betriebshof gewesen.

Dabei übersah er den Angaben nach den stehenden Sattelzug, der auf dem Auflieger einen Gabelstapler geladen hatte. „Die Feuerwehr musste den Verletzten aus dem Fahrzeug befreien“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe aber noch selbst gehen können, er sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen.