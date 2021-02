3 Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Donnerstagabend ist ein 31-Jähriger mit seinem Smart in Möhringen unterwegs. In einer Kurve verliert er die Kontrolle über den Wagen, der sich anschließend überschlägt.

Möhringen - Einen spektakulären Unfall mit glimpflichem Ausgang gab es am Donnerstagabend in Möhringen. Ein Smart-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Lohäckerstraße in Richtung Fasanenhof unterwegs. In einer Kurve kam der Mann mit seinem Wagen an den Bordstein. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb auf der Seite liegen, wie die Polizei berichtet.

Der 31-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der materielle Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.