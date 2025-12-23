Unfall in Möglingen: Notfall am Steuer – 76-Jähriger fährt gegen Stromkasten
Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 76-Jähriger hat in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) am Steuer seines Smart einen gesundheitlichen Notfall erlitten. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein 76-Jähriger hat am Montag in Möglingen am Steuer seines Smarts einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin mit einem Stromkasten zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 12 Uhr mit einer gleichaltrigen Beifahrerin in der Daimlerstraße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam.

 

Passanten kümmern sich um den 76-Jährigen

Durch den Zusammenstoß mit dem Verteilerkasten wurde der Smart wiederum nach rechts abgewiesen, überrollte die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Bürgersteig zum Stehen. Der 76-Jährige wurde vor Ort von Passanten erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weder er noch seine Ehefrau wurden durch den Unfall verletzt. Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

 