Zwei Fußgängerinnen im Alter von 42 und 59 Jahren sind am Montag bei einem Unfall in Möglingen verletzt worden. Ein Auto war gegen 14 Uhr in der Münchinger Straße in eine Gruppe von fünf Personen gefahren. Nach Angaben der Polizei war ein 59 Jahre alter VW-Lenker in der Bachstraße aus ungeklärter Ursache an der Einmündung zur Münchinger Straße einfach geradeaus weitergefahren und auf den Gehweg geraten. Glücklicherweise touchierte der VW die zwei Frauen nur leicht, beide wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrt ins Krankenhaus war nicht nötig.

Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen können sich telefonisch unter 0 71 54/1 31 30 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de melden.