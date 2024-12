Unfall in Möglingen: 77-Jähriger verwechselt Gas und Bremse

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 30 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 77-Jähriger hat in Möglingen beim Einparken die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er fuhr gegen ein geparktes Auto, einen Zaun und eine Mauer.











Ein 77-Jähriger hat am Dienstagmorgen in Möglingen wohl das Gas- und das Bremspedal verwechselt und einen Schaden von gut 30 000 Euro verursacht. Zudem wurde die Beifahrerin des Mannes verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Senior gegen 9.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße am Straßenrand in eine Lücke einparken wollen. Durch die Verwechslung verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Mercedes.