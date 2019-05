Motorradfahrer stürzt in Kurve und stirbt

Unfall in Möckmühl (Kreis Heilbronn)

1 Ein Motorradfahrer ist in Möckmühl ums Leben gekommen. Foto: dpa

Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer ist in Möckmühl im Kreis Heilbronn bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

Möckmühl - Bei einem schrecklichen Unfall ist ein 37 Jahre alter Motorradfahrer in Möckmühl im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der 37-Jährige mit seiner Yamaha gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 1095 von Möckmühl in Richtung Züttlingen unterwegs.

Am Ende einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der 37-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die L1095 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zirka 18.15 Uhr voll gesperrt.