Unfall in Metzingen

1 Der Notarzt brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi/Monika Skolimowska

Ein 54-jähriger Fußgänger tritt unachtsam auf die Fahrbahn und wird von einem Linienbus erfasst. Der Mann kommt mit Verletzungen in ein Krankenhaus.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße in Metzingen ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger leicht verletzt worden.