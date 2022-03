1 Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Metterzimmern einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro verursacht. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg einen beträchtlichen Schaden hinterlassen und anschließend das Weite gesucht.















Link kopiert

Einen Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro hat ein noch unbekannter Autofahrer bei einem Unfall am Wochenende in Metterzimmern (Kreis Ludwigsburg) hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gegen ein Haus an der Ecke Rathausstraße und Am Kübelesbrunnen gekracht.

Der Aufprall war offenbar so stark, dass der Wagen anschließend gegen einen geparkten Opel stieß. Statt die Polizei zu verständigen, ergriff der Unfallverursacher die Flucht. Die Beamten fanden am Unfallort verschiedene Teile des Autos. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Polizeirevier in Bietigheim unter der Telefonnummer 07 142 / 40 50 entgegen.