Eine 56-jährige Frau ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Ein Lasterfahrer hatte sie wohl übersehen.















Schwer verletzt musste eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin am Montag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 13.45 Uhr in der Asperger Straße in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 36-Jähriger hatte seinen Lastwagen am Fahrbahnrand – halb auf dem Gehweg und halb auf dem Schutzstreifen für Radfahrer – abgestellt. Kurz darauf öffnete er die Fahrertür, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, und übersah hierbei die stadteinwärts fahrende 56-Jährige. Die Pedelec-Fahrerin stieß mit der Tür des Lasters zusammen und stürzte. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.