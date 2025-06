Unfall in Markgröningen

Der Kia kippte bei dem Unfall um. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein Betrunkener fährt mit seinem Kia durch Markgröningen und verliert die Kontrolle. Er kracht gegen zwei geparkte Autos, der Kia kippt schließlich um.











Ein 46 Jahre alter, betrunkener Kia-Fahrer hat am Samstagabend in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall verursacht, bei dem er selbst leicht verletzt wurde und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Bei dem Unfall kippte das Auto des Verursachers auf die Seite.