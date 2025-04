Unfall in Markgröningen: Autofahrer übersieht Motorradfahrer – 57-Jähriger wird schwer verletzt

1 Die Polizei musste die Unfallstelle zeitweise sperren. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Ein Audi-Fahrer hat am Montag in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Dieser wird bei dem Unfall schwer verletzt.











Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Markgröningen von einem Autofahrer übersehen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 16.30 Uhr auf der Grabenstraße in Richtung der Vaihinger Straße unterwegs, als ein 39-Jähriger mit seinem Audi zeitgleich von der Schillerstraße aus auf die Kreuzung fuhr und dem Motorradfahrer so die Vorfahrt nahm.