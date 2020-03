Unfall in Markgröningen

1 In Markgröningen sind ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Ein 45-Jähriger fährt aus der Einfahrt seines Hofs im Kreis Ludwigsburg. Dabei übersieht er einen Senior, dieser stürzt von seinem Zweirad und wird schwer verletzt.

Markgröningen - Schwere Verletzungen hat ein 80-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) davongetragen. Vermutlich hatte ein Autofahrer den Senior auf der Hauptstraße des Teilorts Hardt-und Schönbuchhof übersehen, teilt die Polizei mit. Der 45-jährige VW-Fahrer wollte gerade aus seiner Hofausfahrt herausfahren, als es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte von seiner Honda und blieb liegen. Der VW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

Eine Zeugin hatte den Unfall von ihrem Garten aus beobachtet und rief schließlich die Polizei. Der 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.