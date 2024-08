In Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) hat in der Nacht zum Freitag eine 35-Jährige einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Sie fuhr mit Wucht gegen ein geparktes Auto, das auf weitere Fahrzeuge geschoben wurde.

In der Nacht zum Freitag ist in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) eine 35-Jährige mit ihrem Auto gegen einen geparkten Hyundai gefahren. Dabei stand sie offenbar unter Alkoholeinfluss, die Polizei berichtet von einem vorläufigen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau bei ihrer Fahrt in der Münchinger Straße gegen 0.50 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Der Hyundai war unterdessen ordnungsgemäß geparkt, durch die Wucht des Aufpralls wurde er dann in einen davor parkenden VW und dieser in einen Mercedes Vito geschoben.

Die 35-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei keine nennenswerten Verletzungen. Ihr Auto musste nach dem Unfall ebenso wie der Hyundai abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 34.000 Euro. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt.