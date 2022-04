Unfall in Marbach am Neckar

1 Ein 52-Jähriger ist in Marbach gegen eine Hauswand gefahren. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Kleintransporter donnert in Marbach am Neckar in eine Hauswand. Der 52-jährige Fahrer meint, sein Wagen habe sich selbstständig gemacht.















Weil sich sein Transporter selbstständig machte, ist ein Mann in Marbach gegen eine Hauswand gedonnert. Schaden: 25 000 Euro. Der 52-Jährige war am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr vom Bahnhof aus in die Bahnhofstraße gefahren, als sein Fahrzeug plötzlich eigenständig beschleunigt haben soll. Der Kleintransporter krachte darauf gegen die gegenüberliegende Hauswand. Die Statik des Gebäudes ist nach ersten Untersuchungen nicht beeinträchtigt. Ob das Fahrzeug einen technischen Defekt hatte, wird noch geprüft. Die Feuerwehr zog es wieder zurück auf die Straße.