Unfall in Mannheim: Rote Ampel missachtet – fünf Verletzte bei Zusammenstoß

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Mannheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 27-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag über eine rote Ampel und stieß mit dem Fahrzeug einer 23-Jährigen zusammen, die bei Grün die Straße überqueren wollte. Daraufhin drehte sich das Auto des mutmaßlichen Verursachers, in dem noch drei Mitfahrer saßen, um die eigene Achse und beschädigte zwei Verkehrszeichen sowie einen angrenzenden Gartenzaun. Nach ungefähr 30 Metern kam der Wagen demnach zum Stehen.