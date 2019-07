Tödlicher Unfall in Mannheim

1 Für die beiden jungen Männer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer war in der Nacht zum Sonntag wohl zu schnell unterwegs und krachte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum – zwei Mitfahrer sterben, einer wird lebensgefährlich verletzt.

Mannheim - Ein 18- und ein 19-Jähriger sind bei einem schweren Verkehrsunfall bei Mannheim ums Leben gekommen, ein weiterer 19 Jahre alter Mann schwebt in Lebensgefahr.

Die jungen Männer waren zu fünft in einem „hochmotorisierten“ BMW auf der B44 von Lampertheim kommend in Richtung Mannheim unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Der Fahrer war wohl zu schnell unterwegs

Vermutlich war der Wagen zu schnell unterwegs, kam auf der nassen Straße ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der ebenfalls 19-jährige Fahrer und der 21 Jahre alte Beifahrer wurden schwer verletzt.

Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süd für zirka vier Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und der total beschädigte BMW sichergestellt.